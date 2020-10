NBA 2K21 - prawdziwa gra nowej generacji? Porównanie pokazuje wiele zmian

2K Sports

Prezentacje pierwszych gier na PS5 i Xbox Series X/S rozczarowały niektórych graczy. Nie brakowało głosów, że zdecydowana większość tych produkcji nie wykorzystuje w pełni potencjału nowych urządzeń Sony i Microsoftu. W sieci pojawił się jednak zwiastun NBA 2K21 z fragmentami rozgrywki, który wyraźnie pokazuje, że nowa generacja może zaoferować naprawdę dopracowaną warstwę wizualną. W materiale widzimy bardzo szczegółowe modele postaci i animacje, a także technologię ray tracing, która zapewnia realistyczne odbicia na powierzchni parkietu. Nie trzeba było długo czekać na to, by internauci przygotowali porównanie nadchodzącej odsłony i tej dostępnej na obecnej generacji, jeszcze bardziej pokazując, z jakim skokiem jakościowym będziemy mieli do czynienia.

Zobaczcie też sam wspomniany wcześniej zwiastun w pełnej wersji.

NBA 2K21 - premiera next-genowej wersji już 10 listopada na Xbox Series X/S i 12 listopada (19 listopada w Europie) na PlayStation 5.