Razer zaprezentował myszkę Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition

10 października firma Razer zaprosiła fanów marki na wirtualną prezentację gamingowych nowości. Podczas wydarzenia RazerCon poznaliśmy sprzęty, które wkrótce trafią na rynek. Obok komputerów stacjonarnych, fotela czy słuchawek zadebiutował gadżet, który może rozgrzać serca pecetowych miłośników gier. Jak się bowiem okazało, Razer nawiązał współpracę partnerską z CD Projekt RED, na mocy której wypuści do sprzedaży limitowaną linię myszek Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition inspirowaną najnowszą grą polskiego studia.

Z funkcjonalnego punktu widzenia mamy tu do czynienia z klasycznym gryzoniem z serii Viper Ultimate, którzy przyozdobiono cyberpunkowym wzornictwem. Jak przystało na sprzęt z wyższej półki, w pełni naładowana myszka przepracuje ok. 70 godzin bez przerwy, a układ optyczny o czułości 20000 DPI i przyspieszeniu do 50G zapewni doskonałą precyzję podczas namierzania wirtualnych przeciwników. Producent zainstalował tu także przełączniki optyczne, dzięki czemu przyciski reagują błyskawicznie na poczynania gracza; opóźnienie aktywacji wynosi zaledwie 0,2 ms.

W sprzęcie od Razera nie mogło zabraknąć także możliwości zaprogramowania funkcji poszczególnych klawiszy. Producent zainstalował w urządzeniu moduł pamięci wewnętrznej, który pozwoli zapamiętać do pięciu autorskich profili. Dzięki temu nie będziemy musieli instalować na każdym komputerze sterowników Razer Synapse, aby w pełni wykorzystać na nim potencjał tego gryzonia.

Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition

Warto zauważyć, że myszka może komunikować się z komputerem za pośrednictwem kabla bądź HyperSpeed Wireless. Razer twierdzi, że ta autorska technologia przesyła dane o 25% szybciej niż jakakolwiek inna technologia bezprzewodowa.

Dokładna data premiery Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition nie jest jeszcze znana. Myszka ma trafić do dystrybucji w listopadzie 2020 roku i kupimy ją wyłącznie za pośrednictwem witryny razer.com w cenie 180 €.