Need for Speed: Heat w EA Access i z funkcją cross-play. Będzie kolejna odsłona serii

Need for Speed: Heat już wkrótce otrzyma ostatnią aktualizację i przestanie być dalej rozwijany przez twórców. Ostatni update będzie jednak naprawdę interesujący, bo wprowadzi do gry obsługę cross-play, czyli rozgrywki międzyplatformowej. Dzięki temu posiadacze tej produkcji na PC, PlayStation 4 i Xboksie One będą mogli grać wspólnie w trybach sieciowych. Co ciekawe, będzie to pierwszy tytuł od EA, który zaoferuje taką możliwość.

Z pewnością ułatwi to również fakt, że Need for Speed: Heat trafi do cyfrowych bibliotek EA Access i Origin Access już 16 czerwca, co umożliwi zagranie w ten tytuł w ramach stosunkowo taniego abonamentu i bez wątpienia przyczyni się do zwiększenia liczby aktywnych graczy.

To jednak nie koniec dobrych wiadomości dla fanów marki. Firmy Criterion oraz EA poinformowały bowiem, że zajmują się pracami nad kolejną odsłoną serii. Szczegółów nie ujawniono, ale można spodziewać się, że nowy tytuł trafi już na konsole nowej generacji, czyli PlayStation 5 i Xboksa Series X.