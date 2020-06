PlayStation 5 poznamy w tym tygodniu? Wyciek zdradza datę wydarzenia

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Microsoft już ujawnił konsole i pierwsze gry na nowego Xboxa, a Sony czeka. Przyszłość marki PlayStation mieliśmy poznać 4 czerwca, ale z uwagi na zamieszki w USA wydarzenie przełożono bez podawania konkretnej daty imprezy. Ta teraz pojawia się, lecz nie jest ona oficjalna.

Na platformie Twitch pojawił się krótki spot związany z prezentacją gier na PlayStation 5. Materiał wideo informuje o dacie 11 czerwca i o godzinie 22 czasu polskiego, kiedy to wydarzenie miałoby się rozpocząć.

This is what the ad looks like. pic.twitter.com/D19AzzT2aK

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) June 8, 2020