Need for Speed: Payback i Vampyr w październikowej ofercie PlayStation Plus

Focus Home Interactive

Już 6 października do gier dostępnych bez żadnych dodatkowych opłat w ramach abonamentu PS Plus dołączą kolejne dwie pozycje: Need for Speed Payback oraz Vampyr. Tej pierwszej gry nie trzeba nikomu przedstawiać, bo to znana i popularna marka. Warto jednak kilka sekund więcej poświęcić na drugą z pozycji.

Vampyr to przygodowa gra akcji studia DontNod, w której wcielamy się w londyńskiego lekarza. Medyk doświadczony na froncie I wojny światowej w Londynie został ugryziony przez wampira, którym sam z czasem się staje. Przed nim moralne wybory i walka z samym sobą, ze zwierzęceniem drzemiącym wewnątrz niego, jak i człowieczeństwem. To gracz podejmie tę istotną dla rozgrywki decyzję: czy podda się żądzy krwi, czy nadal pozostanie wierny przysiędze Hipokratesa?

Obie pozycje zastąpią gry PUBG oraz Street Fighter 5, które były dostępne w ramach wrześniowej oferty PS Plus.