Netflix jest zadowolony z efektów blokady współdzielenia konta. Mało rezygnacji i 5,9 mln nowych klientów

Netflix przedstawił wczoraj raport finansowy za drugi kwartał br. - wygląda na to, że włodarze platformy mają wiele powodów do zadowolenia. Pierwsze pozytywne dla streamingowego giganta efekty przynosi już wprowadzona 2 miesiące temu w kolejnych 103 państwach świata (w tym w Polsce) blokada współdzielenia konta. Niska liczba rezygnacji z subskrypcji po jej wdrożeniu przyczyniła się do tego, że Netflix począwszy od wczoraj uniemożliwia dzielenie się hasłem poza własnym gospodarstwem domowym w prawie wszystkich pozostałych krajach. Co ciekawe, w większości z nich zrezygnowano z opcji ominięcia blokady za dodatkową opłatą.

W wystosowanym przez firmę komunikacie czytamy:

Liczba rezygnacji była niska i choć wciąż jesteśmy na wczesnym etapie monetyzacji, obserwujemy optymalną skalę przejścia "pożyczających" (hasło - przyp. aut.) gospodarstw domowych na w pełni płatną subskrypcję, a także korzystanie z możliwości udostępnienia konta za opłatą. Przychody z tytułu pełnopłatnej subskrypcji są wyższe w porównaniu z okresem sprzed jej wprowadzenia we wszystkich regionach.

Jeden ze współdyrektorów generalnych platformy, Greg Peters, w najnowszym wywiadzie uzupełnił te słowa w sposób następujący:

Po prostu widzimy, że to działa.

Na tym wcale nie koniec. W drugim kwartale 2023 roku Netflix zyskał 5,9 mln klientów w skali globalnej (najwięcej, 2,43 mln, w regionie obejmującym Europę, Afrykę i Bliski Wschód), dzięki czemu ogólna liczba użytkowników serwisu wynosi już 238,4 mln. Zwiększyły się także wpływy rok do roku - o 2,7% do poziomu 8,19 mld USD; istotnie większy od prognoz okazał się także zysk netto (1,49 mld USD).

Szef Netfliksa o strajkach aktorów i scenarzystów

Drugi współdyrektor generalny Netfliksa, Ted Sarandos, w czasie ogłaszania wyników finansowych za drugi kwartał br. zabrał także głos na temat strajków scenarzystów i aktorów. Decydent twierdzi, że "rozumie ból protestujących" z uwagi na swoje społeczne pochodzenie:

Mój ojciec był zrzeszonym w związku zawodowym elektrykiem. Pamiętam siedzibę tego związku, który był ważną częścią naszego rodzinnego życia. Pamiętam też, że mój ojciec kilka razy strajkował. To wspomnienie trwa we mnie, bo wiem, jak ogromnym obciążeniem finansowym i emocjonalnym strajk może być dla całej rodziny. (...) Jesteśmy bardzo zaangażowani w osiągnięcie porozumienia.

W chwili obecnej nie ma żadnych informacji o tym, aby Netflix - jak również inni potentaci branży - zamierzał w najbliższej przyszłości wznowić rozmowy ze strajkującymi przedstawicielami SAG-AFTRA i WGA.

