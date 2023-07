Polski Netflix też ugości seriale oryginalne HBO. Na dobry początek produkcja z The Rockiem

HBO

Na początku lipca firma Warner Bros. Discovery zawarła umowę z Netfliksem, na mocy której do oferty największej platformy streamingowej na świecie miały trafiać także seriale oryginalne HBO. O tym bądź co bądź historycznym w świecie popkultury wydarzeniu mówiło się początkowo jedynie w odniesieniu do Stanów Zjednoczonych; to właśnie amerykański Netflix miał udostępniać swoim klientom produkcje HBO począwszy od Niepewnych, które jednocześnie wciąż znajdowały się w bibliotece serwisu Max.

Jak się jednak teraz okazuje, ta precedensowa sytuacja ma znacznie większy zasięg i obejmie także Polskę. W rodzimej wersji Netfliksa już teraz możemy znaleźć zakładkę serialu Gracze, w którym główną rolę zagrał Dwayne Johnson aka "The Rock". Ten serial oryginalny HBO będzie dostępny w polskiej bibliotece platformy od 15 sierpnia.

Netflix/zrzut ekranu

W najbliższej przyszłości powinniśmy spodziewać się kolejnych "transferów" na tym polu. I tak w bibliotekach polskich wersji HBO Max i Netfliksa najprawdopodobniej jednocześnie będą znajdować się takie tytuły jak Kompania Braci, Sześć stóp pod ziemią czy Pacyfik.

Nie jest wykluczone, że sprzedaż licencji do własnych produkcji oryginalnych stanie się powszechnym zjawiskiem na rynku platform VOD. Kilka dni temu takiej ewentualności w odniesieniu do filmów i seriali Disneya nie wykluczał jego szef, Bob Iger.

