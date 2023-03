Avatar: Legenda Aanga - niesamowita scena walki z Toph. Serial Netflixa zapowiada się obiecująco

Fot. zrzut ekranu: https://twitter.com/i/status/1632052879711408130

Niesamowita sekwencja walki z Toph pojawiła się w Internecie. Została wykonana przez kaskaderów, pracujących przy netfliksowej adaptacji Avatara: Legendy Aanga. Jeśli efekt końcowy będzie przypominał to, co widać na filmiku, fani nie mają się czego obawiać, jeśli chodzi o sceny akcji. Zobaczcie sami.

Avatar: Legenda Aanga to kultowa animacja, która będzie mieć niedługo okazję przeżyć swoją drugą młodość, ponieważ Netflix jest w trakcie tworzenia serialu aktorskiego na jego podstawie. Jak to bywa w takich sytuacjach, wielu fanów oryginału obawia się, co z tego wyjdzie. Szczególnie, że ostatni eksperyment, czyli Ostatni władca wiatru, rozzłościł fandom i okazał się ogromną porażką.

Avatar: Legenda Aanga - niesamowita scena walki z Toph

Poniżej możecie zobaczyć scenę walki z Toph. Dajcie znać, co myślicie o pracy kaskaderów.

https://twitter.com/KeiziTV/status/1632052879711408130

