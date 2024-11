Biura Netflixa przeszukiwane w sprawie oszustw podatkowych. Jest komentarz

fot. Netflix

Jak podały lokalne media, we wtorek doszło do przeszukania biur Netflixa w Paryżu i Amsterdamie. Chodzi o śledztwo prowadzone od listopada 2022 roku. Wówczas przeprowadzono kontrolę podatkową, która wykazała niezgodność deklaracji Netflixa dotyczącej działalności we Francji za lata 2019-2020 z osiągniętymi zyskami. Pojawiło się podejrzenie, że firma mogła stosować techniki optymalizacji podatkowej.

Na pytanie zadane przez portal Deadline odpowiedział rzecznik prasowy Netflixa.

- Współpracujemy z władzami we Francji, gdzie Netflix jest znaczącym uczestnikiem lokalnej gospodarki - i przestrzegamy przepisów podatkowych we wszystkich krajach, w których prowadzimy działalność.

Netflix podejrzany o oszustwa podatkowe

Jeszcze rok temu portal La Lettre informował, że do 2021 roku Netflix zaniżał obroty we Francji, rozliczając je ostatecznie w Holandii. W efekcie streamer zapłacił mniej niż milion euro podatku dochodowego na francuskim rynku, co wzbudziło zainteresowanie lokalnych dziennikarzy. Zauważyli oni, że te liczby nie są adekwatne do liczby subskrybentów platformy streamingowej we Francji, co ostatecznie przyczyniło się do interwencji służb. Jak donosi dziennik Libération, w wyniku wielomiesięcznej współpracy holenderskich i francuskich śledczych, udało się dokonać nalotu na biura Netflixa w obu państwach jednocześnie.

Netflix nie jest pierwszą międzynarodową firmą, która znalazła się pod lupą francuskich władz w związku z domniemanymi praktykami optymalizacji podatkowej. W 2022 roku z podobnym problemem mierzyła się popularna sieć restauracji fast-food, McDonald's, która ostatecznie zgodziła się zapłacić 1,36 mld dolarów, aby uniknąć postępowania karnego za oszustwa podatkowe.