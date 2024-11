Powstanie 5. sezon Outer Banks! Będzie to finałowa seria dla serialu Netflixa

fot. Netflix

Reklama

Już w ten czwartek na Netflix trafi druga część 4. sezonu Outer Banks. Tuż przed premierą Netflix ogłosił, że powstanie również 5. seria, która jednak będzie ostatnią dla tego młodzieżowego serialu.

W liście do fanów zatytułowanej "Depesza do wszystkich Płotek", współtwórcy i producenci wykonawczy serialu Jonas Pate, Josh Pate i Shannon Burke wyjaśnili decyzję o zakończeniu historii po pięciu sezonach. Wspominają o znalezionym zdjęciu nastolatka, które znaleźli na plaży 7 lat temu.

To zdjęcie zrodziło pomysł na historię czwórki najlepszych przyjaciół, którzy jedyne, czego pragnęli, to nieustająca dobra zabawa. Wychodząc od tego, wyobraziliśmy sobie zagadkę, która doprowadziłaby do pięciosezonowej wyprawy pełnej przygód, poszukiwań skarbów i przyjaźni. Wtedy, te siedem lat temu, nie wierzyliśmy, że uda nam się opowiedzieć całą pięciosezonową historię, ale oto jesteśmy, na końcu czwartego sezonu, i nie mówimy ostatniego słowa.

Następnie odnieśli się do 4. sezonu, który był dla nich najtrudniejszą ale za to najbardziej satysfakcjonującą produkcją. A następnie podali, że swoje myśli kierują do piątego sezonu, wierząc, że ten będzie ich najlepszym. Na koniec podpisali się jako "P4L" (Pogues for Life). Zobaczcie pełny list twórców poniżej.

ROZWIŃ ▼

Dodajmy, że pierwsza część 4. sezonu Outer Banks, która zadebiutowała na Netfliksie 10 października, znalazła się na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych seriali na platformie. Tę pozycję utrzymywała przez 2 tygodnie.

Outer Banks - opis fabuły 4. sezonu

Po rzucie oka w przyszłość w ostatnim sezonie jasne jest, że za 18 miesięcy Wes Genrette złoży Płotkom propozycję odnalezienia skarbu Czarnobrodego. Sezon 4 zaczyna się od wydarzeń poprzedzających tę ofertę. Po znalezieniu złota w Eldorado Płotki wracają do Outer Banks i postanawiają prowadzić „zwykłe” życie. Zbudowali sobie nową bezpieczną przystań, oficjalnie nazwaną „Płotkolandia 2.0”, gdzie mieszkają i prowadzą całkiem nieźle prosperujący sklep oferujący przynętę, sprzęt wędkarski i czarterowe wycieczki. Jednak po finansowych trudnościach John B, Sarah, Kiara, JJ, Pope i Cleo przyjmują ofertę Wesa i zostają wciągnięci z powrotem do gry, aby przeżyć zupełnie nową przygodę. Zanim się obejrzą, już są w tarapatach, a niebezpieczni nowi wrogowie depczą im po piętach, ścigając ich w drodze do skarbu. Niestety, zamiast zniknąć, problemy Płotek narastają. Przyszedł czas, aby zakwestionować przeszłość, teraźniejszość i przyszłość i zadać sobie pytania — kim naprawdę są, czy to wszystko było tego warte i ile są gotowi zaryzykować?

Outer Banks - sezon 4, część 2

Outer Banks - premiera drugiej części 4. sezonu 7 listopada na Netflix.