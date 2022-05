Netflix Geeked Week 2022 - wideo promujące wydarzenie. Kilka nowych ujęć z Sandmana

Netflix/Empire

The Sandman to produkcja oparta na kultowej serii komiksów, których twórcą jest Neil Gaiman. Niedługo powinniśmy otrzymać pełny zwiastun. Impreza Netflix Geeked Week, która odbędzie się w dniach 6-10 czerwca jest do tego idealnym momentem.

Do sieci trafił spot promujący to wydarzenie, które odbędzie się online. W ciągu pięciu dni, zaprezentowanych zostanie na pewno sporo zwiastunów, spotów oraz być może poznamy informacje o nowych projektach platformy Netflix. W spocie prócz Sandmana, widzimy też nowe ujęcia z 3. sezonu The Umbrella Academy, który zadebiutuje 22 czerwca 2022 roku. Ponadto widzimy fragmenty z 4. sezonu Stranger Things, serialu animowanego Cyberpunk: Edgerunners, czy filmu Szary człowiek. Zobaczcie: