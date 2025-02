Jak Kylo Ren został Najwyższym Przywódcą? Nowy komiks odpowiada, jakie było jego pierwsze życzenie

fot. Marvel Comics

Pierwszy numer komiksu Star Wars: Legacy of Vader jest już dostępny. Całość stworzyło Marvel Comics. Komiks został napisany przez Charlesa Soule'a. Za stronę wizualną odpowiedzialny był Luke Ross. Nowy komiks przedstawił sytuację tuż po wydarzeniach z Ostatniego Jedi, w którym to Kylo Ren i Rey wspólnymi siłami pokonali Snoke'a, potem próbując przeciągnąć się nawzajem na swoją stronę. Jak doszło do tego, że Kylo stał się Najwyższym Przywódcą?

Jak Kylo Ren został Najwyższym Przywódcą?

Jak dobrze pamiętamy, w trakcie wydarzeń Ostatniego Jedi doszło do śmierci Najwyższego Przywódcy Snoke'a. Został on przecięty mieczem świetlnym na pół przez Kylo Rena (Adam Driver). Co stało się później?

Star Wars: Legacy of Vader odpowiada na to pytanie. Po powrocie z walki z Lukiem Skywalkerem, Kylo Ren pozbył się przepołowionego ciała Snoke'a, które wyrzucił w przestrzeń kosmiczną. Ogłosił, że to Rey zamordowała Najwyższego Przywódcę, którego miejsce postanowił zająć. Nie wiedział jednak, jak zajmować się tak wielką organizacją. Jednym z jego pierwszych działań było zapytanie Generała Huxa o sposób funkcjonowania armii Najwyższego Porządku. Z kolei pierwszym życzeniem Kylo było zbudowanie dla niego specjalnego tronu.

Komiks przedstawił Kylo jako brutalnego, kłamliwego człowieka o wielkim ego, który na kłamstwie zbudował swoją pozycję, którą chciał ozdobić tronem.

