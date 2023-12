Ambitne plany Netflixa związane z grami. Sonic Mania, Rebel Moon i inne gry trafią w przyszłości do katalogu usługi

fot. Netflix

Przedstawiciele Netflixa na oficjalnej stronie podzielili się swoimi planami związanymi z grami. W krótkim wpisie podsumowano dotychczasową działalność w tym temacie i przypomniano, że katalog usługi składa się już z kilkudziesięciu produkcji, a niedawno powiększył się o takie tytuły, jak Storyteller, Football Manager 24 Mobile czy dostępne od dziś Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition. Dodano również, że w ostatnich miesiącach do biblioteki usługi trafiły też dwie pozycje stworzone przez studia należące do Netflixa: Oxenfree 2: Lost Signals od Night School i Netflix Stories: Love is Blind, za które odpowiada ekipa Boss Fight Entertainment. Łącznie, do końca tego roku, katalog ma zawierać 86 gier dostępnych w ramach subskrypcji - bez mikrotransakcji, reklam i innych, dodatkowych opłat.

Na tym jednak nie koniec. Wygląda na to, że kolejne miesiące zapowiadają się jeszcze ciekawiej dla graczy. W przyszłym roku na platformie ma pojawić się między innymi Cozy Grove: Camp Spirit, czyli sequel ciepło przyjętej, relaksującej gry autorstwa Spry Fox, a także FashionVerse, GameDev Tycoon i Sonic Mania Plus - świetnie oceniana gra platformowa z maskotką SEGI w roli głównej. Wymieniono również takie produkcje, jak Hades, Katana Zero, Braid: Anniversary Edition czy The Rise of Golden Idol.

We wpisie przypomniano też o nadchodzącej grze w uniwersum Rebel Moon. Projekt tworzony przez zespół Super Evil Megacorp będzie grą akcji z trybem kooperacji dla czterech graczy, a jego akcja zostanie osadzona po wydarzeniach zaprezentowanych w filmie.