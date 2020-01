Netflix idzie w ślady Disneya? Chce kupić studio filmowe, które ma Bonda

Jak donosi telewizja CNBC, Netflix oraz Apple rozpoczęli wstępne rozmowy, aby zakupić legendarne studio Metro-Goldwyn Mayer, które jest jednym z najstarszych w historii kina. Powstało z 1924 roku i odpowiadało za największe klasyki. Obie platformy są zainteresowane zakupem, bo pozwoli im to jednocześnie nabyć prawa do wielu kultowych treści należących do MGM.

MGM ma lata świetności za sobą. W 2010 roku udało się z sukcesem wyjść z bankructwa, ale nigdy nie odbudowało swojej marki. Właściciele chcą sprzedać, aby to zmienić. MGM wycenia się na 10 miliardów dolarów.

MGM ma prawa do takich serii jak Rocky, RoboCop czy Gatunek. Jest współwłaścicielem praw do przygód Jamesa Bonda, które dzieli z EON Productions. Potencjalny zakup studia jest związany z innymi podmiotami, które do niego należą: MGM Home Entertainment, Orion Pictures czy telewizja Epix.

Najważniejszym jednak aspektem jest bogata biblioteka treści należących do MGM. Mowa o wielu produkcjach, które dystrybuowali od 1986 roku. Wcześniejsza biblioteka została sprzedana Turner Enterntainment.

W pewnym sensie Netflix i Apple idą śladem Disneya przejmując coś znaczącego i z dużą biblioteką w popkulturze. Oczywiście nie jest to ta sama skala, bo zakup 21st Century Fox przez Disneya to rzecz kilka klas wyżej. Nadal MGM to legenda Hollywood, która niedługo może stać się własnością platformy streamingowej.