Nowa faworytka do roli Roszpunki? Gwiazda popu może wystąpić w aktorskim remake'u Zaplątanych

O aktorskim remake'u Zaplątanych, animacji z 2010 roku, wiadomo oficjalnie tylko to, że powstaje. Scooperzy przerzucają się plotkami, a media podrzucają jeszcze inne informacje. Początkowo mówiło się, że projekt wyreżyseruje Baz Luhrmann (Wielki Gatsby, Elvis), ale THR raportowało o angażu Michaela Gracey'ego (Król rozrywki).

Do roli matki Gothel wedle spekulacji przymierza się Kathryn Hahn (To zawsze Agatha), Jennifer Lopez czy Demi Moore, która zdobyła uznanie za występ w filmie Substancja. Z kolei do roli Roszpunki do tej pory typowano m.in. Taylor Swift czy faworyzowaną przez fanów Florence Pugh. Mówiło się też o Sabrinie Carpenter i okazuje się, że to gwiazda popu może być ostatecznym wyborem studia.

Znany scooper MyTimeToShineH, którego informacje często się sprawdzały, twierdzi że to właśnie Carpenter jest blisko wcielenia się w rolę Roszpunki. Gwiazda popu ma prowadzić obecnie rozmowy z Disneyem w tej sprawie. Warto dodać, że poza byciem piosenkarką, Sabrina Carpenter ma też przeszłość aktorską i to od tego zaczynała. Brała udział m.in. w musicalu Wredne dziewczyny z 2020 roku, filmie Chmury, Dylemat czy serii Wysoka dziewczyna.

