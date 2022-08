Netflix - jaka będzie nowa Wednesday Addams? [WIDEO] Lekcje szermierki, suchy humor i niezręczność

Netflix/Vanity Fair

Wednesday skupi się na tytułowej członkini rodziny Addamsów, w którą wcieli się Jenna Ortega. Serial pokaże, jak dziewczyna przenosi się do nowej szkoły, gdzie dodatkowo czeka na nią tajemnicze śledztwo. Netflix opublikował nowy filmik reklamujący produkcję, dzięki któremu możemy lepiej poznać nową wersję sławnej postaci. Fani nie będą zawiedzeni?

O Wednesday wypowiedzieli się Jenna Ortega, producent wykonawczy i reżyser Tim Burton, a także twórcy i showrunnerzy Alfred Gough i Miles Millar.

Wideo zawiera materiał zza kulis i sceny z serialu. Zobaczcie sami.

Netflix - jaka będzie nowa Wednesday Addams? [WIDEO]

Alfred Gough i Miles Millar zaznaczyli, że nie chcieli, by serial był remakem lub rebootem, tylko nowym rozdziałem w historii Wednesday Addams. Według nich bohaterka mówi rzeczy, które inni chcieliby powiedzieć na głos. Jenna Ortega za to wyjawiła, że to wcielenie będzie trochę bardziej niezręczne od poprzednich. Okazuje się, że aktorka by lepiej odegrać postać, uczęszczała na lekcje szermierki i gry na wiolonczeli. Za to Catherine Zeta-Jones, która wciela się w Morticię Addams, zwróciła uwagę na suche poczucie humoru bohaterki.

