Netflix kupił seriale HBO. To pierwszy taki przypadek w historii

Oficjalnie ogłoszon, że Netflix w USA kupił licencję do emisji serialu Niepewne wyprodukowanego przez HBO. Jest to pierwsza sytuacja, w której Warner Bros. Discovery z przyczyn finansowych sprzedało licencję do serialu swojej największej konkurencji. Przypomnijmy, że na rynku amerykańskim mają oni własną platformę Max, w której ten tytuł nadal jest dostępny.

Netflix z serialami HBO

Platforma potwierdza, że w ramach umowy z Warner Bros. Discovery na amerykańskiej wersji Netflixa dostępne także będą takie seriale jak Kompania Braci, Pacyfik, Sześć stóp pod ziemią oraz Gracze. Natomiast poza USA do Netflixa ma trafić serial Czysta krew.

Decyzja Warner Bros. Discovery jest podyktowana tym, że wciąż walczą z długami po fuzji korporacji, więc robią wszystko, aby odbić się od dna i obciąć koszty. Ta sprzedaż licencji pozwala im zarobić.

Na razie nie wiadomo, czy poza USA do Netflixa trafi więcej seriali HBO.