Netflix liderem polskiego rynku VoD, na popularności tracą Ipla oraz vod.pl

Zgodnie z najnowszym badaniem oglądalności Gemius/PBI we wrześniu 2020 roku witryna Netflixa zanotowała 4,95 mln odwiedzin, dzięki czemu uplasowała się na szczycie listy najpopularniejszych serwisów VoD z zasięgiem na poziomie 17,9 proc. oraz z 63,65 milionami wyświetleń. Netflix zdystansował drugą największą polską witrynę VoD, Player.pl, która w tym samym okresie zanotowała 2,81 miliona użytkowników oraz 60,52 miliony odsłon.

Najnowszy raport warto zestawić z danymi historycznymi, które najlepiej pokazują rosnące znacznie amerykańskiego serwisu na polskim rynku. We wrześniu 2019 roku to witryna Player.pl była liderem odsłon w liczbą wyświetleń rzędu 43,25 miliona. Netflix uplasował się wówczas na drugiej pozycji z liczbą odsłon strony internetowej na poziomie 40,56 miliona. Trzeci gracz na podium, witryna tvp.pl, mogła cieszyć się przeszło 35 milionami wyświetleń.

Jeszcze lepiej prezentuje się przyrost liczby użytkowników strony internetowej Netflixa. We wrześniu 2019 roku witrynę platformy odwiedziło 2,91 miliona internautów, amerykański serwis wyprzedzały wówczas strony Player.pl (2,98 mln użytkowników) oraz VoD.pl (3,43 mln użytkowników). Dziś każdego miesiąca stronę Netflixa odwiedza niemal tylu internautów, ilu dwie kolejne witryny na liście, Player.pl (2,81 mln) oraz WP.pl (2,59 mln).

Jedno pozostało za to niezmienne – Netflix wciąż jest serwisem VoD pierwszego wyboru wśród użytkowników mobilnych. We wrześniu 2019 roku z aplikacji platformy korzystało 1,93 miliona użytkowników, o blisko milion więcej niż z Playera, drugiej aplikacji na tej liście. Z kolei we wrześniu 2020 roku z mobilnej odsłony Netflixa korzystało już przeszło 4 miliony odbiorców. W tej kategorii serwis jest bezkonkurencyjny – osiem pozostałych monitorowanych aplikacji (Player, Ipla mobile, HBO GO, nc+ GO, TVP VOD, Horizon GO, Cyfrowy Polsat GO, Amazon Prime Video) przyciągnęło łącznie o ponad 1,2 miliona mniej użytkowników niż sam Netflix.

W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że nie należy utożsamiać liczby użytkowników platformy Netflix z liczbą jego subskrybentów z racji na możliwość współdzielenia konta przez kilka osób. Mimo to wynik wypracowany przez amerykańską platformę i tak robi wrażenie.