Na noże 2 - sukces nie przekonał Netflixa. Platforma nie chce sięgać po łatwe pieniądze z dystrybucji kinowej

fot. Netflix

Glass Onion: Film z serii Na noże, który zadebiutuje na Netfliksie 23 grudnia, na krótki czas trafił do dystrybucji kinowej w USA. W dniach 23-29 listopada widzowie mogli oglądać nową odsłonę filmu Na noże z Danielem Craigiem. Produkcja zarobiła 15 milionów dolarów, co jest dobry wynikiem przy limitowanym charakterze dystrybucji. Przypomnijmy, że to nie pierwsza taka sytuacja, w której Netflix zdecydował się wprowadzić do kin swój film przed premierą na platformie. Na początku grudnia 2021 roku w Polsce istniała możliwość oglądania na dużych ekranach Nie patrz w górę, który stał się później wielkim hitem.

Jednak widzowie nie powinni robić sobie nadziei, że przyszłe filmy Netflixa również trafią do kin. Podczas konferencji New York Times DealBook, współdyrektor generalny platformy Reed Hastings powiedział, że nie będą próbować rozwijać biznesu opierającego się na dystrybucji kinowej. Przyznał, że streamer nie ma zamiaru sięgać po łatwe pieniądze z tym związane tak, jak to było w przypadku premiery Na noże 2. Hastings nie ma z tym żadnego problemu. Dodał:

To taktyka promocyjna na usługi streamingowe.

Hastings powiedział też, że najważniejszymi "dwoma religiami" dla Netflixa jest osiągniecie zadowolenia u klienta i dochód operacyjny. A Glass Onion: Film z serii Na noże był narzędziem, aby więcej osób obejrzało go w serwisie. Drugi współdyrektor platformy Ted Sarandos również tonował nadzieje na rozpoczęcie współpracy między Netflixem, a dystrybutorami kinowymi.

Glass Onion: Film z serii Na noże - plakaty i zdjęcia

Glass Onion: Film z serii Na noże - plakat

W obsadzie produkcji znajdują się oprócz Craiga, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson i Dave Bautista. Reżyserem i scenarzystą jest Rian Johnson.