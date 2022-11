Na noże 2 - film z sukcesem w kinach w Ameryce Północnej. Będzie więcej seansów?

fot. Netflix

Jak podaje portal Variety podobno Netflix rozważa ponowne wypuszczenie filmu Glass Onion: Film z serii Na noże w kinach w Ameryce Północnej, po jego premierze na platformie w grudniu. Dla przypomnienia produkcja miała limitowaną dystrybucję w tym regionie przez tydzień 23-29 listopada w 600 kinach.

Był to pierwszy taki przypadek w historii serwisu. Netflix nawet specjalnie na tę potrzebę podpisał umowę z dwoma największymi sieciami kinowymi w USA: AMC Theatres i Regal Cinemas. Glass Onion zarobiło w ten sposób ok. 15 mln dolarów, co jest bardzo dobrym wynikiem, biorąc pod uwagę limitowany charakter dystrybucji.

Glass Onion: Film z serii Na noże - plakaty i zdjęcia

Glass Onion: Film z serii Na noże - plakat

W obsadzie produkcji znajdują się Daniel Craig, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson i Dave Bautista. Twórca pierwszego filmu, Rian Johnson, powraca za kamerą sequela. Napisał również scenariusz.

Glass Onion: Film z serii Na noże - premiera produkcji na platformie Netflix 23 grudnia.