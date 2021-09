Netflix przejął Night School Studio. Twórcy Oxenfree mają nowego właściciela

fot. Netflix

W sieci już od dłuższego czasu pojawiają się informacje wskazujące na to, że Netflix zamierza mocniej zająć się grami. Pierwszy ruch został zresztą wykonany pod koniec sierpnia, bo biblioteka serwisu wzbogaciła się o dwie mobilne produkcje na podstawie serialu Stranger Things. Teraz zaś poinformowano, że streamingowy gigant przejął Night School Studio, niezależne do tej pory studio ze Stanów Zjednoczonych, które znane jest przede wszystkim z ciepło przyjętego Oxenfree.

Deweloperzy poinformowali o całej sprawie na swojej oficjalnej stronie i umieścili tam komunikat, w którym wyjaśniają powody, dla których zdecydowali się połączyć siły z Netflixem.

Night School chce rozwijać historie w różnych, oryginalnych grach stworzonych z sercem. Netflix daje twórcom filmów, seriali, a teraz także i gier możliwości, by tworzyli i dostarczali wspaniałą rozrywkę milionom osób. Nasze dokonania w nastawionej na narrację rozgrywce i wspieranie twórców przez Netflixa było bardzo naturalnym połączeniem. Czujemy, że obie strony instynktownie to sobie uświadomiły.

Jak na razie nie wiadomo czym zajmie się Night School Studio. Twórcy uspokajają jednak, że nie powinniśmy obawiać się o dalsze losy zapowiedzianego jakiś czas temu Oxenfree 2: Lost Signals, bo gra nadal powstaje.

Oczywiście to surrealistyczne być pierwszym studiem, które dołączyło do Netlixa! Nie tylko będziemy nadal robić to co robimy i w taki sposób, jak to robimy, ale mamy też pierwsze miejsce w jednej z największych platform z sektora rozrywki na świecie! Zespół Netflixa pokazał wielką troskę jeśli chodzi o ochronę zwyczajów i wizji naszego studia. Nadal tworzymy Oxenfree 2 i będziemy tworzyć nowe światy w grach.