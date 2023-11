Netflix otrzyma nowe gry. Wśród nich produkcje na podstawie Domu z papieru i Uciekających kurczaków

fot. youtube.com

Netflix ciągle rozwija katalog gier dostępnych w ramach abonamentu. Teraz poinformowano, że biblioteka powiększy się o cztery kolejne produkcje, które nawiązywać będą do znanych filmów i seriali.

Pierwszą z nowych gier, która jest już dostępna na urządzeniach mobilnych z systemami Android i iOS, jest Shadow and Bone: Enter the Fold. To RPG, którego akcje osadzono pomiędzy pierwszym i drugim sezonem serialu, a gracze mają okazję poznać tu nieopowiedziane wcześniej historie. Nie zabraknie również zarówno znajomych twarzy, jak i zupełnie nowych postaci.

W Chicken Run: Eggstraction gracze wezmą udział w pełnej akcji rozgrywce, która połączy zarządzanie drużyną i ucieczki w czasie rzeczywistym. Za produkcję odpowiadają twórcy filmów.

Money Heist to gra na podstawie Domu z papieru, która zadebiutuje 29 grudnia, wraz z serialem Berlin. Ze zwiastuna wynika, że będzie to visual novel, w którym gracze będą podejmować decyzję, a te z kolei będą miały wpływ na przebieg historii.

Ostatnią z ujawnionych gier jest The Dragon Prince: Xadia, RPG z trybem kooperacji. Gracze wcielą się w herosów i staną do walki z siłami zła. Co ciekawe, tytuł ten dostępny będzie nie tylko na urządzeniach mobilnych z aplikacją Netflixa, ale ma trafić także na PC.

Warto przypomnieć, że gry na Netflixie jak na razie cieszą się niezbyt dużym zainteresowaniem. W sierpniu 2022 roku poinformowano, że sięga po nie jedynie 1% użytkowników. Greg Peters, współdyrektor generalny Netflixa, podczas rozmowy z inwestorami, zapewnił jednak, że podobny trend zauważono także początkowo przy sięganiu po zupełnie nowe gatunki lub wprowadzaniu usług w nowych rynkach. Jego zdaniem użytkownicy mogą jeszcze przekonać się do gier i jest to coś, co w przyszłości może się rozwinąć.