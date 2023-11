LEGO 2K Goooal! coraz bliżej? Grafika wyciekła do sieci

fot. 2K Games

O LEGO 2K Goooal! po raz pierwszy usłyszeliśmy kilka miesięcy temu, gdy gra otrzymała kategorię wiekową, a później pojawiła się w ofercie sieci sklepów Amazon. I chociaż taka gra nadal nie doczekała się oficjalnej zapowiedzi, to wiele wskazuje na to, że jej ogłoszenie powinno nastąpić już niedługo. Kolejnym na to dowodem jest fakt, że internauci natrafili w PlayStation Store na grafikę mającą pochodzić z tej produkcji. Towarzyszyła jej nazwa kodowa "Build Up".

Chociaż sam wpis zniknął z PS Store, to w sieci można natrafić na wspomnianą grafikę. W serwisie X opublikował ją między innymi użytkownik o pseudonimie MauroNL. On również dodaje, że zapowiedzi powinniśmy doczekać się w niedalekiej przyszłości.

https://twitter.com/MauroNL3/status/1722189948638363722

Choć o LEGO 2K Goooal! na ten moment nie wiemy nic, to tytuł i powyższa ilustracja jasno pokazują, że będzie to gra piłkarska w świecie duńskich klocków LEGO. Najprawdopodobniej możemy spodziewać się pełnej akcji, zręcznościowej rozgrywki oraz możliwości personalizacji zawodników.