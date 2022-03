Netflix - nowości na marzec 2022. Lista filmów i seriali - Projekt Adam, polskie fantasy i inne

fot. materiały prasowe

Jakie nowości w Netflixie na marzec 2022? Pełna lista filmów i serialu pokazuje, że po raz kolejny jest ich o wiele mniej, niż w 2021 roku i przed pandemią. Nie ma tutaj aż tak dużo tytułów, do ilu subskrybenci platformy są przyzwyczajeni. Opóźnienia z uwagi na pandemię wciąż wydają się odczuwalne w platformie, a te zaczęły się wkradać jesienią 2021 roku.

Najciekawszą nowością jest film science fiction Projekt Adam, który zbiera świetnie recenzje. W głównej roli Ryan Reynolds, a za kamerą stoi Shawn Levy. Panowie razem zrobili w 2021 roku hit Free Guy. Wart uwagi wydaje się także Czarny krab, Walka z lodem oraz koreańscy Piraci: Ostatni królewski skarb. Z seriali mamy natomiast dwa duże tytuły: 2. sezon Bridgertonów oraz polski serial fantasy Krakowskie potwory.

Co ciekawe, tym razem tylko dwa tytuły są w dziale na licencji. Jest to 6. sezon Outlandera, którego odcinki będą pojawiać się co tydzień od 7 marca 2022 roku oraz polski film Bo we mnie jest seks (premiera 8 marca).

Netflix - nowości na marzec 2022

Netflix - najciekawsze premiery na marzec 2022

Krakowskie potwory

Netflix - lista nowości na marzec 2022