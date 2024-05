Netflix potwierdza: trwają prace nad nowym filmem dwukrotnej zwyciężczyni Oscara

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Netflix podczas prezentacji Upfront w Nowym Jorku potwierdził, że trwają prace nad nowym filmem Kathryn Bigelow. Na ten moment nie zdradzono żadnych konkretów. Nie znamy ani tytułu, ani fabuły. Źródła prestiżowego portalu Deadline donoszą jednak, że akcja ma rozgrywać się w Białym Domu podczas rozwijającego się narodowego kryzysu.

Przypominamy, że Kathryn Bigelow to utalentowana reżyserka, scenarzystka i producentka filmowa. Zdobyła aż dwa Oscary w swojej karierze - obie statuetki dostała za film The Hurt Locker.The Hurt Locker. W pułapce wojny z 2008 roku. To nie jedyny tytuł w jej portfolio, który zdobył uznanie krytyków. Wróg numer jeden z 2012 roku był nominowany zarówno do nagrody Akademii Filmowej, jak i Złotych Globów. Poza tym w jej portfolio znajdziecie też takie produkcje jak Dziwne dni (1995) czy Na fali (1991).

To nie jedyna ważna wiadomość. Netflix potwierdził także sequel Farciarz Gilmore z Adamem Sandlerem w roli głównej i adaptację książki Kobieta z kabiny dziesiątej autorstwa Ruth Ware, w której zagra Keira Knightley.