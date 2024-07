Netflix nabył prawa do obiecującego thrillera. W projekt zaangażowany TEN duet

Fot. Materiały prasowe

Prestiżowy portal The Hollywood Reporter potwierdził, że Netflix nabył prawa do RIP. To thriller, którego reżyserem jest Joe Carnahan. Za projektem stoi firma Artists Equity, należąca do Matta Damona i Bena Afflecka. Obaj gwiazdorzy oprócz tego, że są producentami, zagrają również w filmie. Niestety szczegóły fabuły są na razie nieznane, ale o wszelkich nowych informacjach będziemy informować was na bieżąco.

Matt Damon i Ben Affleck tworzą udany duet. Zostali już nagrodzeni Oscarem za scenariusz do filmu Buntownik z wyboru. Niedawno zagrali w dramacie Air, który Affleck wyreżyserował. Wcześniej pojawili się także razem w takich produkcjach jak Dogma i Ostatni pojedynek. W prawdziwym życiu są za to bliskimi przyjaciółmi.

Jeśli chodzi o ich ostatnie projekty, niedawno Matt Damon zagrał w hicie Oppenheimer i filmie Żegnajcie laleczki. Z kolei Bena Afflecka można było zobaczyć w filmach This Is Me...Now: Historia miłości i Flash, w którym prawdopodobnie po raz ostatni zagrał Batmana. Za to reżyser Joe Carnahan ma już na koncie takie tytuły jak Pod ostrzałem, Bad Boys for Life, Przetrwanie, Czarna lista i Na tropie zła.