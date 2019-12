Netflix odświeża aplikację mobilną i dodaje losowe odtwarzanie

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pod koniec kwietnia do sieci przedostały się informacje o testach nowej netfliksowej funkcji. Serwis miał sondować, jak sprawdza się opcja losowego odtwarzania odcinków seriali, o którą zabiegali niektórzy użytkownicy. Konieczność jej wprowadzenia argumentowano tym, że na rynku istnieją produkcje, do których lubimy od czasu do czasu wracać, ale niekoniecznie chcemy oglądać je od początku. Seriale takie jak Przyjaciele, Teoria wielkiego podrywu czy Jak poznałem waszą matkę mają idealnie nadawać się do takiego wyrywkowego oglądania.

I wszystko wskazuje na to, że ten eksperyment przebiegł pomyślnie, gdyż funkcja pojawiła się w kolejnym programie testowym. Jak poinformowali dziennikarze serwisu Android Police, niektórzy użytkownicy aplikacji Netflix na Androida otrzymali dostęp do nowego menu. Znajduje się ono w sekcji „Oglądaj dalej” i można wywołać je naciskając trzy kropki pod tytułem wyświetlanej produkcji. To w nim umieszczono przycisk aktywujący losowe odtwarzanie serialu.

Na tym jednak nie koniec, gdyż menu oddaje w ręce użytkownika także kilka innych przydatnych funkcji, z których część była zaszyta nieco głębiej w interfejsie. Znajdziemy w nim m.in. opcję usunięcia produkcji z listy „Oglądaj dalej”, udostępnienia linka do niej w serwisach społecznościowych czy przejrzenia filmów i seriali o podobnej tematyce.

Dostęp do menu mają tylko nieliczni użytkownicy, którzy zostali wytypowani do grupy testowej. Nie można mieć pewności, czy nowy interfejs zostanie wprowadzony do aplikacji, ale ponowne pojawienie się w testach funkcji losowego odtwarzania odcinków pozwala przypuszczać, że władze platformy na poważnie rozważają jej implementację.