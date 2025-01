fot. materiały prasowe

Until Dawn to film oparty na grze z 2015 roku pod tym samym tytułem. Za kamerą stoi reżyser David F. Sandberg, który zrealizował wcześniej dwa uznane horrory: Annabelle: Narodziny zła oraz Kiedy gasną światła. Rozgłos przyniosła mu także superbohaterska seria Shazam!. Natomiast autorem scenariusza jest Gary Dauberman, znany z pracy nad seriami Annabelle oraz Zakonnica.

Until Dawn - pełny zwiastun

Zobaczcie i oceńcie sami:

Wcześniej reżyser tłumaczył Until Dawn decyzję o tym, by wprowadzić na ekranie pętlę czasową, która ma być odzwierciedleniem ważnego elementu z gry. W niej grupa ludzi jest uwięziona w odizolowanym domu, a ktoś chce ich zabić – gracz podejmował decyzje decydujące o losach bohaterów, co wpływało na to, kto zginie, a kto przeżyje. W filmie zachowano ten element, wprowadzając fabularną mechanikę, która umożliwia bohaterom ponowne próby przetrwania po każdej śmierci. Co więcej, za każdym razem, gdy postać powraca do życia, akcja toczy się w innym filmowym gatunku horroru.

Until Dawn - opis fabuły filmu

Clover i jej przyjaciele udają się do odciętej od świata doliny rok po tajemniczym zniknięciu jej siostry Melanie. Chcą znaleźć odpowiedzi. Na miejscu przeszukują opuszczony budynek, lecz szybko okazuje się, że śledzi ich zamaskowany zabójca, który po kolei zabija ich w makabryczny sposób. Ku ich zdziwieniu, po każdej śmierci budzą się na początku tego samego wieczoru, zmuszeni do przeżywania koszmaru na nowo. Uwięzieni w dolinie odkrywają, że za każdym razem zagrożenie jest inne – bardziej przerażające i nieprzewidywalne niż poprzednio. Z czasem grupa uświadamia sobie, że liczba ich powrotów jest ograniczona. Ich jedyną nadzieją na ucieczkę z tego piekła jest przetrwanie do świtu.

Światowa premiera filmu odbędzie się w kwietniu 2025 roku i trafi do kin.