Gambit królowej: Netflix z pozwem na 5 milionów dolarów za "seksistowską" wypowiedź

Gruzińska arcymistrzyni, Nona Gaprindashvili, złożyła w czwartek pozew o zniesławienie przeciwko streamerowi. W ostatnim odcinku, komentator szachowy odnosi się do szachistki, gdy wspomina o Harmon: "Jedyną niezwykłą rzeczą w niej, tak naprawdę, jest jej płeć. I nawet to nie jest wyjątkowe w Rosji. Jest jeszcze Nona Gaprindashvili, ale ona jest mistrzynią świata kobiet i nigdy nie mierzyła się z mężczyznami."

Znana szachistka twierdzi, że do 1968 roku rywalizowała z co najmniej 59 szachistami, w tym 10 z nich to arcymistrze. Pozew zawierający odniesienie do zarzutu w stronę Gaprindashvili, tj. "że jako kobieta nigdy nie mierzyła się z mężczyznami" jest uważany za fałszywy, seksistowski, umniejszający jej poczynaniom i co najważniejsze stawiający ją w złym świetle. W złożonej skardze możemy dowiedzieć się więcej.

Netflix bezczelnie i celowo kłamał na temat osiągnięć byłej mistrzyni w celu podniesienia dramatyzmu. Wszystko było zrobione tanim sposobem - poprzez sprawienie wrażenia, że jej fikcyjnej postaci udało się zrobić to, czego nie zrobiła żadna inna kobieta, w tym Nona Gaprindashvili...

Netflix opisał Gaprindashvili jako Rosjankę, mimo że wiedział, iż jest ona Gruzinką, a Gruzini cierpieli pod rosyjską dominacją, gdy byli częścią Związku Radzieckiego. Następnie byli zastraszani i najeżdżani przez Rosję.

Idealnym rozwiązaniem byłoby tutaj odszkodowanie za jej rzekomą krzywdę. Arcymistrzyni domaga się co najmniej 5 milionów dolarów zarówno w odszkodowaniu rzeczywistym, jak i zadośćuczynieniu w świetle kodeksu karnego. Oprócz wspomnianych kwestii, kobieta domaga się nakazu sądowego, który zdecyduje o usunięciu fałszywego stwierdzenia raniącego jej dobre imię.

Zaistniałą sytuację skomentował również Rzecznik Netflixa.

Netflix darzy najwyższym szacunkiem Nonę Gaprindashvili i ceni sobie jej znakomitą karierę. Uważamy jednak, że to roszczenie nie ma żadnych podstaw i będziemy energicznie bronić tej sprawy.

Czy pojedynczy komentarz w stronę Gruzinki jest zaskarżalny i zniszczy jej reputację? Wygląda na to, że wszystko rozstrzygnie się w sądzie. Kobieta jest reprezentowana przez Rodney Smolla, dziekana Szkoły Prawniczej Uniwersytetu Widener w Delawere.