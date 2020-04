Netflix pracuje nad pierwszym polskim filmem. O czym będzie?

Jak udało nam się ustalić trwają pracę nad pierwszym polskim pełnometrażowym filmem Netflixa. Będzie on opowiadać o imprezie, której uczestnicy popełniają samobójstwo. Roboczy tytuł brzmi All My Friends Are Dead. W założeniu ma być to czarna komedia skierowana do nastolatków.

Za reżyserię odpowiada Mitja Okorn razem z Janem Belcl. Panowie pracowali już razem na planie Planety Singli. Nie wiemy na razie wygląda główna obsada. Dowiedzieliśmy się, jednak że jedną z postaci gra marokański aktor Yassine Fadel, którego możemy oglądać w nowym serialu Netflixa Kierunek: Noc, a wcześniej występował w Nielegalnych telewizji Canal+. Aktor wcieli się w postać francuza o imieniu Jacques.

Na razie prace na planie zostały wstrzymane z powodu kwarantanny. Premiera jest przewidziana na końcówkę 2021 roku.