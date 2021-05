Netflix rozważa stworzenie filmowej platformy społecznościowej N-Plus

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: Pixabay

Redakcja serwisu Protocol dotarła do nietuzinkowej ankiety, którą przedstawiciele Netflixa rozsyłają do wybranych subskrybentów. Korporacja pyta w niej o to, czy bylibyśmy zainteresowani korzystaniem z platformy dla filmomaniaków N-Plus. Planowana usługa byłaby czymś na wzór nowoczesnego centrum społecznościowego, włodarze korporacji opisują projekt jako "nowatorską przestrzeń online, w której możesz dowiedzieć się więcej na temat produkcji Netflixa oraz powiązanych z nimi tematach".

Pod tym dość enigmatycznym opisem kryje się serwis przypominający coś na wzór filmowej odsłony Spotify. W N-Plus mielibyśmy przede wszystkim tworzyć autorskie listy odtwarzania i dzielić się z nimi ze znajomymi. Ponadto platforma pozwoliłaby układać playlisty utworów muzycznych z netfliksowych filmów i seriali. Usługa sprawdziłaby się również w roli medium pośredniczącego między twórcami oraz odbiorcami. Użytkownicy mogliby śledzić proces preprodukcji i wyrażać swoją opinię na temat interesujących filmów oraz seriali, zanim te trafią na platformę. Tym samym społeczność mogłaby pośrednio wpływać na ostateczny kształt produkcji oryginalnych.

Co ciekawe, dostęp do N-Plus mieliby wszyscy internauci, a nie tylko subskrybenci Netflixa. Ci, którzy korzystaliby z platformy bez opłacania abonamentu w miejscu odnośników do konkretnych filmów i seriali znaleźliby ich trailery. Serwis pełniłby także rolę huba na recenzję widzów, materiały zza kulis czy podcasty tematyczne.

Warto zauważyć, że samo sondowanie potencjału N-Plus wśród użytkowników nie oznacza, że serwis faktycznie ujrzy światło dzienne. Dopiero jeśli pomysł spotka się z uznaniem ze strony społeczności, a korporacja uzna jego wdrożenie za opłacalne, N-Plus może wyjść z fazy prototypowania.

Dajcie znać, czy bylibyście zainteresowani korzystaniem takiej nietypowej platformy od Netflixa.