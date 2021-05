Wyciekły informacje o negocjacjach pomiędzy Apple i Netflixem na temat płatności w App Store

Źródło: Pixabay

Konflikt pomiędzy Apple i Epic Games wokół systemu mikropłatności w iOS-ie wyciągnął na światło dzienne kolejne interesujące informacje na temat funkcjonowania branży mobilnej. Redakcja serwisu 9to5Mac upubliczniła historię rozmów, jakie korporacja z Cupertino prowadziła z Netfliksem na temat możliwości subskrybowania usługi bezpośrednio z poziomu aplikacji dla iPhone’ów oraz iPadów.

Na początku przedstawmy garść faktów. Netflix w grudniu 2018 roku poinformował opinię publiczną o usunięciu z aplikacji mobilnej dla iOS-a zintegrowanego systemu płatności. Od tego momentu użytkownicy iSprzętów mogą opłacać subskrypcję wyłącznie za pośrednictwem webowej odsłony serwisu. Z maili, do których dotarła redakcja 9to5Mac, wynika, że dyskusje na temat tej decyzji prowadzono od początku 2018 roku. Przedstawiciele Apple robili co w ich mocy, aby zniechęcić Netfliksa do wycofania zintegrowanego systemu płatności. Na próżno.

Przedstawiciele platformy byli zaniepokojeni tym, iż klienci rozpoczynający subskrypcję za pośrednictwem iOS-a rezygnują z niej częściej niż ci, którzy zarejestrowali się za pośrednictwem innych platform bądź poprzez stronę internetową. W związku z tym podjęto decyzję o przeprowadzeniu ograniczonych testów na wybranych rynkach. Ich zadaniem było wykazanie, czy wyłączenie zakładki subskrypcji w iOS-ie wpłynie negatywnie na kondycję finansową firmy. Z jednej strony groziło to zmniejszeniem dynamiki przypływu klientów, z drugiej zaś istniała szansa, że dzięki uniknięciu wysokiej 30-procentowej marży narzucanej na wszystkie mikrotransakcje realizowane za pośrednictwem App Store firma ostatecznie wyjdzie na plus.

Apple nie chciało biernie przyglądać się tej sytuacji. W pierwszej fazie negocjacji rozważano nawet, czy nie powinno się w jakiś sposób ukarać Netfliksa za przeprowadzanie testów tego typu, ostatecznie nie podjęto jednak aż tak drastycznych kroków. W kwietniu 2018 roku wysłano za to prezentację, w której wypunktowano świadczenia ze strony Apple, które pomogły Netfliksowi podbić rynek. Firma miała częściej promować usługę niż produkty innych partnerów biznesowych, pomogła wypracować wysoką konwersję na poziomie 6-7% oraz dotrzeć do 16,5 miliona odbiorców, co miało przełożyć się bezpośrednio na 330 tysięcy pobrań aplikacji.

Ale prezentacja nie skupiała się wyłącznie na wypunktowaniu dotychczasowych świadczeń, przedstawiciele Apple zaproponowali także szereg dodatkowych działań, na które nie mogli liczyć inni klienci App Store. Firma chciała szeroko promować Netflixa w iOS-ie oraz Apple TV, dostarczać szczegółowe dane na temat zaangażowania czy konwersji użytkowników, wspomóc proces testowania nowych funkcji, reklamować konkretne tytuły, sprzedawać subskrypcję w pakiecie z Apple TV czy wprowadzić elastyczniejszy system rozliczeń. Wszystko po to, aby 30-procentowa marża z każdej subskrypcji zadeklarowanej z poziomu aplikacji nadal spływała na konto Apple.

Netflix ostatecznie nie zdecydował się na przyjęcie tych warunków i system płatności Apple zniknął z aplikacji na iOS-a.