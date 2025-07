Polski kinowy hit frekwencyjny na Netflixie. Widzowie pokochali tę komedię

fot. Midjourney/Adam Siennica

Dalej jazda! w Netflixie! Polski komediodramat bawił i wzruszał widzów w kinach na początku 2025 roku, a teraz – jeśli jeszcze go nie widzieliście – można go nadrobić i przekonać się, dlaczego tak bardzo spodobał się publiczności. Komedia w reżyserii Mariusza Kuczewskiego (Listy do M. 3, Dawid i Elfy, Nie cudzołóż i nie kradnij) okazała się frekwencyjnym hitem. Sprzedano na nią prawie 500 tysięcy biletów, co uznano za bardzo dobry wynik – film oficjalnie uznano za sukces.

Dalej jazda! nie tylko w Netflixie

Polska komedia Dalej jazda! najpierw trafiła do biblioteki Prime Video, gdzie można oglądać ją w ramach subskrypcji. Netflix to druga platforma oparta na abonamencie, na której ten polski hit jest dostępny. Sprawdźcie sami, czy warto go polecać dalej.

Dalej jazda! – o czym jest film?

Jest to opowieść o rodzinie, za którą czasem trudno nadążyć, ale bardzo łatwo ją pokochać. Ich codzienność nabiera tempa, gdy seniorzy – Ela i Józiek – postanawiają wyruszyć w sentymentalną podróż po Polsce. W przygotowaniach do szalonej eskapady pomagają im wnuczka Justyna, która niebawem urodzi ich prawnuka, oraz zgryźliwy sąsiad Antoni Kryska.

Tymczasem troskliwy syn Andrzej nie zamierza pozwolić rodzicom na taką wyprawę. Przebojowi staruszkowie postanawiają więc działać po swojemu – kradną kultową nyskę z jego komisu i ruszają w trasę, by spełnić marzenia. Ela i Józiek jadą na własnych zasadach: śmieją się, ryzykują i kochają, jakby znów mieli po 20 lat. To, co wydarzy się po drodze, odmieni nie tylko ich, ale i zbliży do siebie całą rodzinę Gugulaków.