Jedna z najgorszych gier w historii wkrótce trafi na Steam

fot. Margarite Entertainment

Big Rigs: Over the Road Racing to wyścigi z 2003 roku, w których gracze wcielali się w kierowców ciężarówek i ścigali się po Stanach Zjednoczonych. Produkcja zdecydowanie zapadała w pamięć, ale nie z powodu wysokiej jakości wykonania, a wręcz przeciwnie. To jedna z najgorzej ocenianych gier w historii, a jej średnia ocen w serwisie Metacritic to zaledwie 8/100. Krytycy byli wobec tego tytułu bezlitośni i nie byli w stanie znaleźć w nim w zasadzie żadnych zalet.

Okazuje się, że Big Rigs: Over the Road Racing, po ponad 20 latach od premiery, doczeka się wydania na Steam. Początkowo tytuł ten dostrzeżono w bazie danych serwisu SteamDB, ale niedługo później jego kartę opublikowano już na platformie Valve. Znalazł się tam nie tylko opis i grafiki, ale też data premiery ustalona na 2. kwartał 2025 roku.

Czy Bigs Rigs na Steam znajdzie odbiorców? Prawdopodobnie tak. Na przestrzeni lat produkcja studia Stellar Stone zyskała już kultowy status i przez wielu uznawana jest za grę tak złą, że aż zabawną.