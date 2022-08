Netflix - jaka będzie cena nowej subskrypcji z reklamami? Są doniesienia. 4 minuty reklam na godzinę

Logo platformy Netflix

Pojawił się raport od Bloomberg, dużej firmy zajmującej się przekazywaniem wiadomości na temat biznesu i spraw finansowych. Według niego Netflix zaplanował już koszty swojej nowej subskrypcji z reklamami, która wynosi połowę z tego, co najpopularniejszy plan niekomercyjny na platformie.

Byłaby to pierwsza taka subskrypcja Netflixa w historii z reklamami po tym, jak platforma przez wiele lat wzbraniała się przed tym pomysłem.

Netflix - cena subskrypcji z reklamami

Według raportu Bloomberg Netflix planuje, by subskrypcja z reklamami wynosiła od 7 do 9 dolarów, co jest znacznie niższą propozycją od aktualnego planu, wynoszącego 15.49 dolarów bez reklam.

To podobna cena, jaką proponuje Disney na miesiąc za opcję z reklamami, czyli 8 dolarów.

Jaka miałaby częstotliwość reklam na Netflixie?

Raport donosi także, że podobno częstotliwość reklam na Netflixie miałaby wynosić 4 minuty na godzinę przed i w trakcie niektórych programów. Wiele wskazuje jednak na to, że te treści komercyjne nie miałyby być w programach dla dzieci.

Netflix - kiedy planowana subskrypcja z reklamami?

Bloomberg informuje, że opcja w reklamami miałaby zadebiutować w ostatnich trzech miesiącach 2022 roku na połowie rynków, a pełne wdrążenie planu nastąpiłoby na początku 2023 roku.

Netflix odmawia jednak udzielenia oficjalnych informacji w kwestii swoich planów na subskrypcję z reklamami. Portal Deadline poprosił go o komentarz, jednak do tej pory nie uzyskał odpowiedzi.

