Rodzina Addamsów - wszystkie ekranowe wersje. Porównanie z obsadą Wednesday z Netflixa

Fot. Materiały prasowe

Rodzina Addamsów miała już wiele wcieleń. Została stworzona przez amerykańskiego rysownika Charlesa Addamsa w 1938 roku. Od tego czasu występowała w komiksach, filmach i serialach, a w 2022 roku powróci na mały ekran w Wednesday od Tima Burtona. Z czasem zyskała status kultowej i weszła na stałe do kanonu popkultury, dlatego każda nowa interpretacja budzi wielkie emocje wśród fanów, a w produkcjach aktorskich największe kontrowersje dotyczą oczywiście obsady. Zobaczcie, jak rodzina Addamsów zmieniała się przez lata. Czy Wednesday jest wierna materiałowi źródłowemu?

Rodzina Addamsów - jak zmieniała się przez lata? [GALERIA]

Addamsowie mieli prześmiewczo naśladować typową amerykańską rodzinę. Time porównało ich do Kennedych i Rooseveltów pod względem wkładu w historię USA. Nic dziwnego, że Wednesday budzi tak wiele emocji, skoro po raz ostatni mogliśmy zobaczyć upiorną familię (aktorsko) w 1999 roku w serialu Nowe przygody rodziny Addamsów. Za to za najbardziej ikoniczne wcielenia zwykle uważa się te z filmów Rodzina Addamsów z 1991 roku i Rodzina Addamsów 2 z 1993, a także serialu The Addams Family z 1964.

Co ciekawe, w przypadku Wednesday jest wiele dyskusji na temat tego, czy Jenna Ortega przebije Christinę Ricci w tytułowej roli. Fani zastanawiają się nad słusznością castingu Luisa Guzmána jako Gomeza i porównują go do Raúla Julii.

Rodzina Addamsów - szkic koncepcyjny.

d