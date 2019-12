Netflix traci subskrybentów na rzecz Disney+? Nowe badanie

Netflix to gigant streamingowy, który obecnie dominuje na rynku i cieszy się wielką popularnością na całym świecie, także w Polsce. Platforma od lat rozwija się bardzo dynamicznie, każdego roku proponując coraz więcej przeróżnych treści w ofercie. I choć to właśnie ten serwis zapoczątkował nowy trend przesyłania strumieniowego w dziedzinie kina i telewizji, obecnie platform VOD powstaje coraz więcej i więcej - jednym z przykładów może być zyskujący coraz większy rozgłos Disney+, który zadebiutował na świecie w listopadzie.

Choć platforma Disneya funkcjonuje na rynku zaledwie od miesiąca, już teraz zaobserwowano, że ma w sobie wystarczającą siłę by przyciągnąć wielu subskrybentów, także tych, którzy do tej pory korzystali z Netflixa. Jak wskazują nowe wyniki badań przywoływane przez portal The Hollywood Reporter, w ciągu miesiąca Netflixa opuściło około 1,1 mln użytkowników, którzy przeszli do Disney+, całkowicie rezygnując z subskrypcji streamingowego giganta. Zdecydowana większość jednak potrafi pogodzić obydwie oferty i korzysta zarówno z Netflixa jak i z platformy Disneya - takich jest około 80% (19,4 miliona z 24 milionów amerykańskich subskrybentów Disney + subskrybuje również Netflixa).

Dla szerszego kontekstu - szacuje się, że w czwartym kwartale 2019 roku Netflix stracił łącznie 1,6 miliona subskrybentów. Biorąc pod uwagę wcześniejsze dane, oznacza to, że prawie ​​69% tej straty wynikało bezpośrednio z uruchomienia platformy Disney +, która "przeciągnęła na swoją stronę" 1,1 mln osób w listopadzie. Pomimo tej tendencji, mówi się, że Netflix nie przestanie zyskiwać nowych użytkowników - spodziewany jest łączny wzrost liczby subskrybentów o 7,6 miliona w czwartym kwartale i analitycy są spokojni, że cele te zostaną osiągnięte.