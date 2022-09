Netflix Tudum 2022 - szczegóły wydarzenia. Jakie filmy i seriale będą promowane?

fot. Netflix

Netflix Tudum 2022 startuje o 19:00 już 24 września. Wówczas rusza najważniejsza część wydarzeń, a całość wirtualnego eventu potrwa 24 godziny. Podczas imprezy gwiazdy pracujące w serialach i filmach Netflixa będą zapowiadać gorące nowości i prezentować pierwsze materiały.

Netflix Tudum 2022 - harmonogram

Netflix opublikował wstępny harmonogram ważniejszych wydarzeń. Jest to tylko część tego, co będzie promowane, ale dzięki temu wiemy, jakich materiałów się spodziewać. Na przykład przy Wiedźminie będzie to jakieś wideo z planu 3. sezonu. Niestety z opisu nie zapowiada się, abyśmy zobaczymy pełny zwiastun serialu Wiedźmin: Rodowód krwi.

Zobaczcie opis opublikowany przez Netflixa. Jest to tylko część ważniejszych atrakcji.

SERIALE:

Henry Cavill zdradzi ekscytujące informacje na temat 3 sezonu WIEDŹMINA oraz wraz z Anyą Chalotrą i Freyą Allan pozwoli zajrzeć za kulisy serialu.

WIEDŹMIN: RODOWÓD KRWI – Michelle Yeoh, Sophia Brown oraz Laurence O'Fuarain ujawniają kilka zabawnych faktów, które wprowadzą widzów do fabuły serialu.

LUPIN powraca! Sprawdzimy sneak peek 3. części serialu z Omarem Sy.

Obsada 1899 z udziałem aktorów – Andreas Pietschmann (Dark), Miguel Bernaudeau (Elite), Lucas Lynggaard Tønnesen (The Rain, Borgen) i Maciej Musiał (Wiedźmin) ujawnią dobrze strzeżony sekret dotyczący nowego tajemniczego thrillera od showrunnerów Dark.

Alex Pina i Pedro Alonso po raz pierwszy opowiedzą o nadchodzącym spin-offie La Casa de Papel, BERLIN.

Widzowie będą mogli zobaczyć, co czeka ich w 6. sezonie SZKOŁY DLA ELITY.

Gwiazdy BRIDGERTONÓW wespną się na wyżyny kreatywności, by nieco podroczyć się z fanami na temat tego, co ma się wydarzyć w 3. sezonie.

Poznacie Indię Amarteifio, aktorkę grającą tytułową QUEEN CHARLOTTE w nowym serialu oraz zobaczycie jak twórczyni i scenarzystka Shonda Rhimes podzieli się pierwszym spojrzeniem na ten bardzo wyczekiwany serial.

Obsada serialu STRANGER THINGS odpowie na pytania fanów, podzieli się bloopersami i nigdy wcześniej niewidzianymi materiałami z kręcenia czwartej serii .

Jenna Ortega, która wciela się w uwielbianą rolę Wednesday Adams podzieli się ekskluzywnym materiałem wideo z nowego serialu Netflix WEDNESDAY,

THE WATCHER Ryana Murphy'ego debiutuje pierwszym zwiastunem i ogłasza datę premiery tego przerażającego, limitowanego serialu z gatunku whodunit, z gwiazdorską obsadą: Naomi Watts, Bobby Cannavale, Jennifer Coolidge, Margo Martindale, Mia Farrow i inni.

Obsada CIEŃ I KOŚĆ podzieli się ekskluzywnym spojrzeniem z drugi sezon.

THE UMBRELLA ACADEMY zobaczymy zabawne ujęcia z planu.

Specjalne występy członków obsady z: HEARTSTOPPER, SQUID GAME, OUTER BANKS, BRIDGERTONÓW i wiele więcej!

fot. materiały prasowe

FILMY