Pierwszy plakat Karate Kid: Legends! Jackie Chan i Ralph Macchio łączą siły

fot. Sony Pictures

Reklama

Kultowa seria powróci wkrótce na wielki ekran. Karate Kid: Legends zagości w kinach jako nowa odsłona znanej i lubianej serii, która doczekała się również serialu w postaci Cobra Kai. Jego gwiazda, Ralph Macchio, zagrała w nowym filmie u boku legendarnego Jackie Chana oraz Bena Wanga, który ma być nową gwiazdą tej marki.

W trakcie panelu Karate Kid: Legends podczas NYCC zaprezentowano plakat prezentujący bohaterów

Fot. Materiały prasowe

Pokazano także pierwszy plakat produkcji z jego trzema gwiazdami. Poznaliśmy przy tym oficjalną datę premiery filmu w kinach, która odbędzie się 30 maja 2025 roku.

Karate Kid: Legends - co wiadomo o nowym filmie?

Macchio ponownie wcieli się w Daniela LaRusso, a Chan znów odegra rolę pana Hana, mistrza kung fu z filmu z Jadenem Smithem. Film zostanie wyreżyserowany przez Jonathana Entwistle'a, którego widzowie mogą kojarzyć za pracę nad serialem The End of the F***ing World. Scenariusz został napisany przez Roba Liebera, a za produkcję odpowiada Karen Rosenfelt.

Premiera Karate Kid: Legends - 30 maj 2025 rok.