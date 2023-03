Netflix - twórca anulowanego serialu z prośbą do fanów. Po 100 dniach mają nadal walczyć

fot. Netflix

Simon Barry, twórca serialu fantasy Warrior Nun, odniósł się do kampanii #SaveWarriorNun. Prosi fanów, by nie przestawali walczyć. Zobaczcie szczegóły sprawy i wypowiedź filmowca.

Netflix anulował 3. sezon Warrior Nun w grudniu 2022 roku. Fani nie mogli pogodzić się z tą decyzją i pod hasztagiem #SaveWarriorNun prowadzili kampanię, mającą na celu uratowanie serialu. Simon Barry nie tylko zauważył ich starania, ale także wezwał fanów do kontynuowania akcji.

Netflix - twórca anulowanego serialu z prośbą do fanów

Twórca Warrior Nun napisał na Twitterze:

Oto, co wiem. Kiedy #WarriorNun zostanie uratowana lub "wskrzeszona", to będzie wasza zasługa, FANDOMU. To jest jasne i właśnie dlatego: Wy. Musicie. Nie. Przestawać. #RatowaćWarriorNun

Post możecie zobaczyć poniżej.

https://twitter.com/SimonDavisBarry/status/1640166980622880768

Warto zauważyć, ten post pojawił się w momencie, gdy kampania #SaveWarriorNun trwa już od ponad 100 dni. To pokazuje, jak lojalny fandom zebrał serial w ciągu od premiery w 2020 roku.