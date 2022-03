Netflix wyłączony w Rosji. Dyrektor finansowy komentuje decyzję

fot. Netflix

Informowaliśmy, że najpierw Netflix podjął decyzję o wstrzymaniu prac nad wszystkimi rosyjskimi produkcjami. Zdjęcia były wówczas kręcone. Potem platforma została kompletnie wyłączona. W rozmowie z Deadline sytuację skomentował Spencer Neumann, dyrektor finansowy Netflixa.

Netflix - Rosja nie jest finansowo ważnym rynkiem

Oczywiście Neumann podkreśla, że centralną przyczyną i motywacją do wyłączenia Netflixa w Rosji była straszna tragedia, jaką jest inwazją na Ukrainę. Zapytany jednak o szczegóły finansowe wyjaśnił, że z uwagi na sankcje ekonomiczne wyzwaniem stało się samo płacenie za dostęp do platformy. Tłumaczy, że ten rynek stał się zbyt trudny, by w nim operować i dodał, że pod kątem finansowym Rosja nie jest w ogóle dla nich ważna. To zaledwie 1% ich globalnych zysków. Podkreślał jednak podczas tej rozmowy, by nie było nieporozumień, że kwestie moralne związane z sytuacją w Ukrainie były ważniejsze dla nich, niż kwestie finansowe.

Przypomnijmy, że na koniec 2021 roku Netflix miał 222 mln subskrybentów w skali globalnej. Milion z nich pochodziło z Rosji. Neumann dodaje, że jest wiele miejsc w świecie, w których jeszcze nie ma Netflixa, więc wciąż myślą o rozwoju. Według niego obecny etap to nadal początkowe kroki.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.