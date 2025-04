Ahsoka - nagrania do 2. sezonu ruszają. Rosario Dawson udostępniła zdjęcie z planu

fot. materiały prasowe

Rosario Dawson ogłosiła, że nagrania do 2. sezonu Ahsoki oficjalnie ruszyły, udostępniając pierwsze zdjęcie zza kulis produkcji:

Pod wieloma względami Ahsoka pełniła rolę aktorskiej kontynuacji wątków z Star Wars: Rebels, a wszystko wskazuje na to, że drugi sezon wprowadzi jeszcze więcej elementów z uwielbianej przez fanów animowanej serii. Do Ezry (grany przez Emana Esfandiego), Hery (Mary Elizabeth Winstead), Sabine (Natasha Liu Bordizzo) i droida Choppera ma dołączyć Zeb Orrelios, więc wszystko wskazuje na to, że załoga Ducha się zjednoczy na nowo.

Ahsoka: sezon 2 – szczegóły i pierwsze zdjęcie Ogara z Gry o tron jako Baylana

Ahsoka – co wiadomo na temat 2. sezonu?

Potwierdzono, że Hayden Christensen ponownie zagra Anakina Skywalkera, więc zgodnie z przewidywaniami jego duch lub wizje z nim związane nadal będą odgrywać ważną rolę, ale tego aspektu nie doprecyzowano. Zapowiedziano również kluczową rolę admirała Ackbara z Powrotu Jedi, który dowodził flotą Rebelii w bitwie o Endor. Tym razem ma przewodzić siłom Nowej Republiki w starciu z Wielkim Admirałem Thrawnem dowodzącym pozostałościami Imperium.

