Netflix z reklamami będzie sukcesem. Na to wskazują szacunki

Jak donosi Wall Street Journal nowa subskrypcja Netflixa z reklamami może okazać się sukcesem. Szacunki platformy mówią, że aż 40 mln widzów w skali globalnej (13,3 mln z USA) ma ją zakupić do końca 2023 roku. Tyle mają zebrać nowych unikalnych użytkowników przez rok od wprowadzenia nowego pakietu, który w USA ma wejść w listopadzie 2022 roku. Natomiast do końca 2022 roku prognozuje 4,4 mln osób zakupujących ten pakiet (w tym 1,1 mln osób z USA). Są to więc klienci, którzy normalnego pakietu bez reklam by nie kupili, więc ma to wartość dla serwisu, który boryka się z odpływem subskrybentów.

Według informacji reklamy będą wyświetlane przed rozpoczęciem oglądania filmu lub serialu. Na razie nie wiadomo, czy listopadowy start będzie dotyczyć rynków europejskich i Polski. Nieoficjalnie mówiło się, że cena w USA za subskrypcję z reklamami to 7 dolarów. Cena najpewniej będzie różnić się zależnie od rynku.

Na ten moment czekamy na konkretne i oficjalne informacje Netflixa na ten temat.