Netflix zakazuje współdzielenia kont. Prime Video wbija szpilę - mistrzowska odpowiedź

fot. Netflix

Głośnym echem w mediach odbiła się informacja o tym, że Netflix oficjalnie rozpoczął walkę ze współdzieleniem kont przez osoby, które ze sobą nie mieszkają. Gdy taka sytuacja następuje użytkownicy otrzymują wiadomość, że osoba spoza gospodarstwa domowego musi uiścić dopłatę w wysokości 9,99 złotych. Według Discussing Film w przypadku jej braku nastąpi blokada dostępu do Netflixa. Ma to swoje ograniczenia, ponieważ standardowy pakiet umożliwia dokupienie tylko jednego użytkownika, a pakiet wyższy tylko dwóch. Funkcjonalność weszła do Polski 23 maja.

Decyzja Netflixa wywołała falę niezadowolenia wśród użytkowników platformy streamingowej. Sytuację w zabawny sposób skomentował brytyjski Prime Video na swoim Twitterze umieszczając grafikę o dzieleniu się hasłem przez użytkowników. To odpowiedź na tweeta Netflixa z 2017 roku, w którym streamer napisał: "Miłość to dzielenie się hasłem". Jak widać po sześciu latach polityka serwisu uległa dużej zmianie...

https://twitter.com/primevideouk/status/1661760395659321346

To rozwiązanie Netflixa było testowane w Chile, Kostaryce i Peru na początku 2023 roku. Teraz wprowadzono je nie tylko do Polski, ale również w Stanach Zjednoczonych oraz wielu innych krajach na świecie.