Netflix - Królowa Charlotta wciąż niepokonana. Jednak ta młodzieżówka depcze jej po piętach

Foto. Netflix

Miłość wisi w powietrzu, przynajmniej na Netflixie. Zaktualizowano listę najpopularniejszych seriali anglojęzycznych w serwisie. Zobaczcie sami, co pozmieniało się od ostatniego razu.

Królowa Charlotta: Opowieść ze świata Bridgertonów po raz kolejny zajęła 1. miejsce w rankingu. To już trzeci tydzień jej panowania. Pomiędzy 15 a 21 maja serial był oglądany przez 82,39 milionów godzin. Dodając ten wynik do ostatniego, wychodzi na to, że od premiery był oglądany przez 390 milionów godzin. A to oznacza, że Królowa Charlotta jest na dobrej drodze, by zostać jednym z najpopularniejszym seriali anglojęzycznych Netflixa w ogóle, dołączając do grona takich produkcji jak Wednesday, Stranger Things czy Kim jest Anna?.

Okazuje się jednak, że Królowa Charlotta ma konkurencję. Na 2. miejscu rankingu znalazł się serial XO, Kitty ze świata Do wszystkich chłopców, których kochałam. Zadebiutował z 72,08 milionem obejrzanych godzin. Według Netflixa, produkcja pojawiła się w TOP 10 w aż 90 krajach.

XO, Kitty: 1. sezon - recenzja

Netflix - najpopularniejsze seriale anglojęzyczne

Poniżej znajdziecie pełną listę najpopularniejszych seriali anglojęzycznych Netflixa. Wyniki dotyczą okresu pomiędzy 15 a 21 maja.