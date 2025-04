Książkę uważa się za klasykę cyberpunku i sci-fi. Są pierwsze zdjęcia z planu

Źródło: HarperCollins Publishers

Apple TV+ pracuje nad adaptacją książki Neuromancer. Są pierwsze zdjęcia z planu. Widać na nich Brianę Middleton jako Molly Millions. W książkach autorstwa Williama Gibsona bohaterka była najemniczką, której ciało zostało wzmocnione różnymi cybernetycznymi implantami, takimi jak stalowe szpony, wysuwane spod jej paznokci. Możecie zobaczyć poniżej, jak postać prezentuje się na ekranie.

Tak wyglądają pierwsze zdjęcia z planu serialu Neuromancer:

Neuromancer od Apple TV+ (Briana Middleton jako Molly)

Neuromancer to klasyk sci-fi

Książka Neuromancer autorstwa Williama Gibsona zgłębia tematy sztucznej inteligencji i wirtualnej rzeczywistości. Historia rozgrywa się w dystopijnej przyszłości. Głównym bohaterem jest jeden z najlepszych „kowbojów cyberprzestrzeni” Case, który został przez byłych pracodawców za karę odłączony od wirtualnego świata i uwięziony we własnym ciele. Pojawia się jednak szansa, by odzyskać to, co stracił.

Neuromancera uważa się ją za klasykę cyberpunku i sci-fi. Książka wygrała między innymi nagrody Hugo, Nebula i Philip K. Dick Memorial Award.

Co wiemy o adaptacji?

Adaptacja od Apple TV+ będzie składała się z 10 odcinków. Twórcami są Graham Roland i JD Dillard. Roland będzie również showrunnerem, a Dillard wyreżyseruje odcinek pilotażowy. Callum Turner zagra głównego bohatera Case'a. Oprócz niego w obsadzie są również Briana Middleton, Max Irons, Marc Menchaca i André De Shields.