Spider-Man 4 z dwoma słynnymi złoczyńcami? Castingowe opisy kilku nowych postaci

Produkcja Spider-Man 4 nabiera coraz wyraźniejszych kształtów - do takiego wniosku mogą prowadzić nas ostatnie doniesienia i spekulacje związane z przyszłoroczną odsłoną MCU. Teraz uznawany za sprawdzone źródło informacji scooper Daniel Richtman podzielił się castingowymi opisami czterech nowych w Kinowym Uniwersum Marvela postaci. Nie jest wykluczone, że dwoma z nich będą odwieczni wrogowie Petera Parkera.

I tak bohaterka, w którą ma wcielić się Sadie Sink, to "bystra i niezależna kobieta z tajemniczą przeszłością. Ma silną wolę, jest inteligentna i bardzo trudno ją zastraszyć". Nawet ten opis nie przybliża nas jednak do poznania prawdziwej tożsamości postaci, w którą wcieli się znana m.in. ze Stranger Things aktorka. Mary Jane Watson? Felicia Hardy aka Black Cat? A może jeszcze ktoś inny? Czas pokaże.

Jeśli chodzi o główną antagonistkę Spider-Mana 4, poszukiwana jest aktorka "w wieku od 30 do 50 lat, narodowość bez znaczenia. Ma wcielić się w silną, imponującą postać i właśnie dlatego posiadać ekranową charyzmę i umiejętność nadawania swoim bohaterkom głębi. Prowadzone są już negocjacje". Przypomnijmy, że według ostatnich rewelacji chodzi tu o Adrianę Sorię aka Spider-Queen, którą miałaby sportretować gwiazda Sukcesji, Sarah Snook. Na oficjalne potwierdzenie musimy jednak zaczekać.

Najbardziej intrygujące mogą być jednak opisy postaci, o których jak do tej pory nie słyszeliśmy. Pierwszy z nich to "przedsiębiorczy, młody mężczyzna po 20-tce", a drugi "ma od 30 do 50 lat, narodowość bez znaczenia, zagra autorytet, który nie zajmuje się błahymi sprawami i widzi świat wyłącznie w czarno-białych barwach. Jest wierny swoim ideom, zdeterminowany i przekroczy granice, jeśli wymaga tego sytuacja".

Amerykańskie portale popkulturowe są zgodne: ostatnie dwa ogłoszenia odnoszą się kolejno do Harry'ego i Normana Osbornów. Wygląda więc na to, że w Kinowym Uniwersum Marvela możemy doczekać się nowych wersji słynnych wrogów Petera Parkera.

Film Spider-Man 4 zadebiutuje na ekranach kin 31 lipca przyszłego roku.