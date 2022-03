New World z solidną porcją nowej zawartości. Zobacz zwiastun aktualizacji Heart of Madness

fot. Amazon Games

New World doczekało się nowej, dużej aktualizacji zatytułowanej Heart of Madness. Wprowadza ona do tej gry MMORPG nową ekspedycję Serce Burzy, która przeznaczona jest dla doświadczonych graczy. Całość utrzymana jest w wyjątkowo mrocznym klimacie, o czym można przekonać się oglądając najnowszy zwiastun.

Oprócz tego dodana została nowa broń, Garłacz, która łączy w sobie wysoką mobilność z obrażeniami zadawanymi na średnim i bliskim dystansie. Z Garłaczem wiążą się dwa nowe drzewka mistrzowskie: Chaos i Kontrola. W aktualizacji nie brak również pomniejszych zmian i poprawek błędów oraz balansu.

New World - zwiastun aktualizacji Heart of Darkness

New World to gra MMORPG od Amazon Games. Produkcja ta zadebiutowała na pecetach we wrześniu 2021 roku.

