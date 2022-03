One Piece Odyssey - zwiastun zapowiada nowe jRPG na podstawie popularnej mangi i anime

fot. Bandai Namco

Popularna manga i anime One Piece doczeka się kolejnej gry zatytułowanej One Piece Odyssey. W odróżnieniu od poprzednich produkcji, które stawiały przede wszystkim na akcję, tym razem mamy otrzymać pełnoprawne jRPG w stylu m.in. serii Dragon Quest.

W projekt zaangażowany jest twórca mangi, Eiichirō Oda, a w samej grze będziemy mieli okazję usłyszeć aktorów głosowych znanych z anime. W informacji prasowej zapowiedziano również, że fani mogą spodziewać się humoru i chemii między bohaterami, z których słynie ta seria.

Zobaczcie debiutancki zwiastun gry, w którym znalazły się krótkie wycinki rozgrywki.

Poniżej zaś możecie obejrzeć wywiad z producentem, Katsuakim Tsuzukim.

One Piece Odyssey - premiera w 2022 roku na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Termin ten nie jest przypadkowy, bo to właśnie w tym roku marka One Piece obchodzi swoje 25. urodziny.

Jesteśmy szczęśliwi mogąc dołączyć do świętowania 25. urodziny One Piece z premierą One Piece Odyssey. Nawiązaliśmy współpracę z ILCA Inc. i ciężko pracujemy z Eiichiro Odą, by stworzyć świetną przygodę przenoszącą świat One Piece do gry, co do której mamy nadzieję, że przekroczy oczekiwania graczy - mówi Katsuaki Tsuzuki.

