New World - premiera ponownie opóźniona. Kiedy zagramy w MMORPG od Amazonu?

fot. Amazon Games

Osoby, które chciały zagrać w New World od Amazonu muszą uzbroić się w jeszcze trochę cierpliwości, bo premiera gry ponownie została opóźniona. Na szczęście tym razem nie mamy do czynienia ze zbyt dotkliwym poślizgiem, bo wyniesie on tylko miesiąc - produkcja ta trafi na sklepowe półki 28 września tego roku. Sytuacja jest jednak zaskakująca, bo to już czwarte przesuniecie debiutu tego MMORPG.

Powód opóźnienia nie jest szczególnie zaskakujący. Twórcy chcą wprowadzić poprawki i usprawnienia, które są z kolei efektem opinii graczy po kontakcie z niedawną, zamkniętą wersją beta. Twórcy ubolewają, że premiera się przesunie, ale zapewniają, że przyniesie to wyłącznie pozytywne skutki.

https://twitter.com/playnewworld/status/1422969580394319877

Przy okazji pochwalono się statystykami z bety-testów i robią one spore wrażenie. Udział w nich wziął ponad milion graczy i łącznie rozegrali oni ponad 25 milionów godzin.